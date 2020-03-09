السعودية: 4 إصابات جديدة بـ«كورونا» وتعليق حركة السفر من وإلى 9 دول

مسافرون قادمون في أحد مطارات المملكة العربية السعودية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السعودية اكتشاف 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل مجمل حالات الإصابة المسجلة في المملكة إلى 15 حالة. كما قررت السلطات تعليق سفر المواطنين والمقيمين موقتًا من وإلى تسع دول للسيطرة والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر بوزارة الداخلية السعودي قوله إن الدول التسع هي دولة الإمارات والكويت والبحرين ولبنان وسورية وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق. وأضاف أنه سيتم أيضا وقف كل الرحلات الجوية والبحرية بين السعودية وتلك الدول باستثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

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جاء ذلك فيما قالت وزارة الصحة السعودية في تغريدات على حسابها بموقع «تويتر» إن حالة الإصابة الأولى التي جرى تسجيلها لمواطن مخالط لحالة سابقة في محافظة القطيف، وقد تم عزله في المستشفى بمحافظة القطيف. أما الحالتان الثانية والثالثة فهما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، وجرى عزلهما أيضا في المستشفى بمحافظة القطيف. والحالة الرابعة لمقيم أميركي عائد من السفر، ومر في طريق العودة بدول عدة، وتم عزله في المستشفى بمدينة الرياض.