السعودية تعلق الدراسة حتى إشعار آخر بسبب كورونا وتفعل «الدراسة عن بعد»

أعلنت السعودية تعليق الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية، اعتبارا من غد الإثنين، حتى إشعار آخر، تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعلن وزير التربية السعودي، حمد آل الشيخ، عن تفعيل «الدراسة عن بعد» خلال فترة تعليق الدراسة. وجاء القرار بتعليق الدراسة استكمالا لاتخاذ المملكة لإجراءات احترازية وصحية في البلاد، لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد في البلاد، بحسب «سكاي نيوز عربي».

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وكانت السلطات السعودية قد قررت تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا). وأعلنت السعودية تعليق الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية، اعتبارا من يوم الاثنين، حتى إشعار آخر، تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد