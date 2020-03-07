لبنان يعلن أول تخلف عن سداد ديون في تاريخه

أعلن لبنان السبت «تعليق» سداد سندات يوروبوند ستستحق بعد يومين، في تخلف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، إن الاحتياطات «بلغت مستوى حرجًا وخطيرًا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 مارس من سندات اليوروبوند»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة».