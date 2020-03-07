لبنان يعلن أول تخلف عن سداد ديون في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 مارس 2020, 07:24 مساء

أعلن لبنان السبت «تعليق» سداد سندات يوروبوند ستستحق بعد يومين، في تخلف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب، في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، إن الاحتياطات «بلغت مستوى حرجًا وخطيرًا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 مارس من سندات اليوروبوند»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعيد فتح صحن الكعبة مع استمرار تعليق العمرة
دولى
«وول ستريت جورنال»: السلطات السعودية تعتقل 3 أمراء بينهم شقيق الملك
عربى
قلق عالمي بعد إصابة أكثر من مئة ألف شخص بفيروس «كورونا» المستجد في 92 دولة
دولى
وديعة «المسارات اليتيمة» تطوي صفحة المبعوث الأممي السادس
ليبيا
نقص الوقود في مدن الجنوب يدفع المواطنين إلى المبيت في المحطات
ليبيا
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية في تصفيات «كان 2021»
رياضة محلية
جريدة الوسط: انهيار مسارات الحل يعقد الأزمة الليبية
ليبيا
قاض بريطاني: حاكم دبي أمر بخطف ابنتيه وهدد زوجته السابقة
دولى
«لوموند» الفرنسية: محور دمشق - بنغازي الجديد علامة على التداخل المتزايد بين ...
ليبيا
دراسة: المطهرات تمنع «كورونا» من الانتشار في المراحيض
علوم وتكنولوجيا
متري يوضح الصعوبات التي واجهت مهمة سلامة في ليبيا
ليبيا
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قناع يمكن من تشخيص الإصابة بكورونا