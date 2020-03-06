«الصحة المصرية»: اكتشاف 12 إصابة بـ«كورونا» على متن باخرة نيلية

باخرة نيلية بالقرب من السواحل المصرية. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19» على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إن سائحة تايوانية من أصل أميركي كانت على متن الباخرة، وفور عودتها إلى بلادها، وردت معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس «كورونا»، حسب بوابة «الأهرام» المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى إجراء تحاليل الـ«pcr» لهم في اليوم الـ14 في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

وأضاف مجاهد أنه جار تحويل الـ12 حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جار إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وهي فترة حضانة الفيروس؛ لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.