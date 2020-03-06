شخص يفجر نفسه بمحيط السفارة الأميركية في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 مارس 2020, 12:57 مساء
صورة متداولة لموقع انفجار قرب السفارة الأميركية في تونس، 5 مارس 2020، (الإنترنت)

أقدم شخص على تفجير نفسه بمحيط السفارة الأميركية في تونس، صباح اليوم الجمعة، حسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة، التي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن الشخص يستقل دراجة نارية، أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة.

وبحسب إذاعة «شمس إف إم» لم يسفر الانفجار عن سقوط ضحايا، حسب شهود عيان كانوا موجودين قرب مكان الحادث.

رجال الأمن في محيط مكان الحادث
آثار التفجير على الطريق في الحي الذي يضم عددا من السفارات
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