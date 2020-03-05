«فرانس برس»: النصر في سورية بات مسألة شخصية بالنسبة لبوتين

إردوغان وبوتين اسطنبول في 8 يناير 2020. (فرانس برس)

عندما زار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان روسيا الصيف الماضي، كانت الأجواء مميزة وتناول المثلجات أثناء مشاهدة عرض للمقاتلات مع صديقه فلاديمير بوتين، لكن قبل زيارة إردوغان الخميس موسكو، بدأت الغيوم تتلبد مع تباين مواقف المسؤولين في ملف سورية.

ميدانيا اشتدت المعارك بين القوات التركية وقوات النظام السوري المدعومة من موسكو في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وللرئيسين مواقف متباينة تماما وكل منهما يتمسك بها، وهناك أمل بأن يتفق المسؤولان خلال المباحثات على وقف لإطلاق النار على الأقل لكن من المستبعد أن يؤثر إردوغان على تصميم بوتين مساندة النظام في هجومه لاستعادة آخر معاقل المعارضة في سورية.

النصر في سورية مسألة شخصية لبوتين

ويقول محللون إن تحقيق النصر في سورية بالنسبة لبوتين ليس مسألة سياسية بل أصبحت شخصية، وقال يوري بارمين المحلل لشؤون الشرق الأوسط في مجلس «العلاقات الدولية الروسية» الذي يقدم الاستشارة للكرملين «تعززت صورة بوتين كاستراتيجي ماهر مرتبط بإدارة الصراع بسورية، وأن النصر في سورية أصبح مسألة هيبة بالنسبة لروسيا ولبوتين شخصية»، وهو ما ذهب إليه أيضًا مدير معهد «كارنيغي» ديميتري ترينين في موسكو بقوله إن لـ«النزاع وقعا شخصيا بالنسبة لبوتين».

وتدخلت روسيا في سورية في نهاية 2015 مع حملة قصف جوي ساهمت في تفوق نظام دمشق في المعادلة على الأرض، وساعد التدخل الروسي الرئيس بشار الأسد على استعادة قواته مناطق شاسعة في البلاد من أيدي متشددين ومجموعات معارضة مدعومة من الغرب ومن تركيا.

استعادة الأمجاد السالفة

وبوتين العميل السابق في جهاز «كاي جي بي» الذي وصف انهيار الاتحاد السوفياتي بالكارثة، اقتنص فرصة لاستعادة أمجاد الكرملين العسكرية السالفة وتحدي الغرب، ويقول المحلل العسكري الروسي بافيل فلغنهاور إن «موسكو استثمرت بشكل كبير في قاعدتين على الساحل السوري قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية لكي يتمكن بوتين من إظهار قوته العسكرية في حوض المتوسط بفضل سفنه الحربية ومقاتلاته»، مضيفًا: «روسيا غير مهتمة بسورية كبلد لكن من المهم أن يبقى الأسد في السلطة لأنه يضمن بقاء هاتين القاعدتين الروسيتين في البلاد».

من جهته يقول مدير معهد «كارنيغي» ديميتري ترينين في موسكو إنه «تبين أن النزاع في سورية كان ساحة جيدة للتدريب العسكري مع اكتساب مئات الجنود الروس خبرة ميدانية واختبار مئات الأسلحة الجديدة»، مضيفًا: إنه «مثال مادي على ما يمكن لروسيا إنجازه من خلال أدوات عسكرية ودبلوماسية في آن».

ووصل بوتين إلى سدة الحكم قبل 20 عاما خلال حرب الكرملين ضد المتمردين في جمهورية الشيشان الإسلامية، وتعهد بوتين حينها بـ«القضاء عليهم»، واتهمت مجموعات لحقوق الإنسان سلاح الجو الروسي بارتكاب جرائم حرب في سورية من خلال شن هجمات عشوائية على المدارس والمستشفيات والمساجد وقارنت ما يحصل بما حصل في العاصمة الشيشانية غروزني التي دمرت قبل عقدين.

تسوية روسية

ويقول ترينين إن «بوتين يريد تصفية حساباته مع الإرهابيين بعد أن توجه 4 آلاف روسي إلى سورية والعراق للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في السنوات الأخيرة»، ويضيف «يعلم بوتين جيدا أنه يتفوق عسكريا وسياسيا على إردوغان» لكنه سيجد سبيلا للسماح للرئيس التركي بـ«التراجع مع الحفاظ على ماء الوجه»، وبعبارة أخرى «يسعى بوتين بالتأكيد للتوصل إلى تسوية مع تركيا حول سورية لكنها ستكون تسوية تمليها روسيا»، بحسب بارمين.

ويسعى بوتين أيضا إلى تحقيق نجاحات في السياسة الخارجية قد تعطي دفعا لشعبيته التي تراجعت بسبب الركود الاقتصادي، والمرة الأخيرة التي سجل فيها انتصارا كبيرا في الخارج كان في 2014 مع ضم شبه جزيرة القرم بحيث ارتفعت شعبيته إلى 90%، ويقول محللون إن ذلك لا يعني أن بوتين غير مستعد لتسوية خلال مباحثات الخميس مع إردوغان، ويحرص الرئيسان على تفادي أي مواجهة مباشرة قد تهدد علاقاتهما التجارية أوالدفاعية.