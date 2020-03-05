الجيش الأميركي يشارك في المعرض الدولي للطيران والدفاع بتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 10:03 مساء
مسؤولين من الجيش الأميركي مشاركون في معرض الطيران والدفاع بتونس. (أفريكوم)

أكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أن وفدا من وزارة الدفاع سيشارك في المعرض الدولي للطيران والدفاع بجزيرة جربة التونسية خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الجاري، مشيرة إلى أن الوفد الأميركي يضم 50 عسكريا وعددا من الطائرات من القوات البحرية والجوية.

وقالت أفريكوم عبر حسابها على «تويتر» إن الطائرات والوحدات المشاركة هي: مقاتلتان من طراز F-16 من الجناح الـ52، وطائرة ستراتوتانكر (KC-135) للتزود بالوقود في الجو من الجناح 100؛ وطائرة من طراز (C-130J Super Hercules) من الجناح الجوي 86؛ وطائرة من طراز (P-8 بوسيدون) من قيادة الفرقة 67.

وأوضحت «أفريكوم» أن مشاركة ممثلي القوات البحرية والجوية الأميركية في المعرض الدولي تهدف إلى تعزيز جهود المساعدة الأمنية الأميركية والدولية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية للولايات المتحدة مع البلدان الأفريقية.

ويشارك في المعرض ممثلون عن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الطيران والدفاع من جميع أنحاء العالم لعرض صناعاتها الجوية العسكرية والمدنية. حيث يشهد تنظيم استعراضات جوية للطائرات بين ساعة وساعة ونصف يوميًا، من ضمنها استعراض لطائرة «إف 16» المقاتلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دراسة: المطهرات تمنع «كورونا» من الانتشار في المراحيض
علوم وتكنولوجيا
متري يوضح الصعوبات التي واجهت مهمة سلامة في ليبيا
ليبيا
مسؤولون أميركيون يحذرون من مخاطر «تيك توك» الأمنية
دولى
شجار وتبادل لكمات في البرلمان التركي إثر انتقادات لإردوغان (فيديو)
دولى
بعد إنفاقه 500 مليون دولار على الدعاية.. مايكل بلومبيرغ ينسحب من السباق ...
دولى
باشاغا: موقف فرنسا من حفتر تغير.. وسنوقع اتفاقات معها هذا الشهر
ليبيا
إنتاج ليبيا انهار إلى 155 ألف برميل يوميا في فبراير وأسعار النفط مرشحة لـ 45 ...
ليبيا
«فرانس برس»: بعد 55 عاما على اختفاء المهدي بن بركة لا تزال نفس الأسئلة عالقة
عربى
باشاغا يستعرض مع هاريس جهود تقليص دور المجموعات المسلحة
ليبيا
بالصور: 315 طالبا بأبوسليم يشاركون في سباق دراجات
ليبيا
الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة تسحب لعبة عن ابتكار فيروسات