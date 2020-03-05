الجيش الأميركي يشارك في المعرض الدولي للطيران والدفاع بتونس

مسؤولين من الجيش الأميركي مشاركون في معرض الطيران والدفاع بتونس. (أفريكوم)

أكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أن وفدا من وزارة الدفاع سيشارك في المعرض الدولي للطيران والدفاع بجزيرة جربة التونسية خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الجاري، مشيرة إلى أن الوفد الأميركي يضم 50 عسكريا وعددا من الطائرات من القوات البحرية والجوية.

وقالت أفريكوم عبر حسابها على «تويتر» إن الطائرات والوحدات المشاركة هي: مقاتلتان من طراز F-16 من الجناح الـ52، وطائرة ستراتوتانكر (KC-135) للتزود بالوقود في الجو من الجناح 100؛ وطائرة من طراز (C-130J Super Hercules) من الجناح الجوي 86؛ وطائرة من طراز (P-8 بوسيدون) من قيادة الفرقة 67.

وأوضحت «أفريكوم» أن مشاركة ممثلي القوات البحرية والجوية الأميركية في المعرض الدولي تهدف إلى تعزيز جهود المساعدة الأمنية الأميركية والدولية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية للولايات المتحدة مع البلدان الأفريقية.

ويشارك في المعرض ممثلون عن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الطيران والدفاع من جميع أنحاء العالم لعرض صناعاتها الجوية العسكرية والمدنية. حيث يشهد تنظيم استعراضات جوية للطائرات بين ساعة وساعة ونصف يوميًا، من ضمنها استعراض لطائرة «إف 16» المقاتلة.