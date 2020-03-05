تسجيل 3 وفيات في العراق بسبب فيروس «كورونا».. و«السليمانية» توقف «صلاة الجماعة» حتى إشعار آخر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 02:53 مساء
طالبة عراقية تضع قناعا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الناصرية جنوب العراق، 1 مارس 2020 (أ ف ب)

سجل العراق ثلاث وفاة في يوم واحد، الأربعاء، جراء فيروس «كورونا» المستجد، وهي أولى الوفيات في البلد المجاور لإيران، التي أودى الفيروس فيها بنحو مئة شخص.

وأعلنت بغداد إصابة 35 شخصاً بالفيروس. لكن مرض «كوفيد-19» أسفر للمرة الأولى عن وفيات في بلد الأربعين مليون نسمة، الذي يعاني نقصاً مزمناً في الأطباء والأدوية والمستشفيات، وفق «فرانس برس»

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية وفاة شخصين في العاصمة بغداد، أحدهما يعاني من «اعتلالات مناعية»، والآخر «يبلغ من العمر 65 عاماً ويعاني من أمراض مزمنة عديدة». وقبل ذلك، أعلن الطبيب إياد النقشبندي المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية، الأربعاء، وفاة رجل في السبعين من العمر بفيروس «كورونا» المستجد. وكان الرجل وهو إمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحي قبل وفاته.

إجراءات مشددة
وتتخذ السلطات إجراءات صحية مشددة بهدف منع انتشار الوباء، خصوصا في الأماكن الشيعية المقدسة التي يقصدها خصوصاً زوار إيرانيون. وأصدر محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أمراً بمنع أي تجمعات وإقامة مباريات كرة القدم على ملاعب المحافظة بدون جمهور.

كما أعلنت دار الإفتاء في محافظة السليمانية عن وقف أداء صلاة الجماعة وصلاة الجمعة حتى إشعار آخر. ومنعت أيضاً الرحلات إلى إيران، البلد المجاور الذي يعد بين أكثر البلدان تضرراً بالوباء.

وأعلنت إيران عن اكتشاف 2922 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و92 وفاة. ووسط تزايد القلق في العراق أصدرت الحكومة، الأربعاء الماضي، أمراً بإغلاق المقاهي ودور السينما والمدارس والجامعات والأماكن العامة الأخرى حتى السابع من مارس في محاولة لاحتواء المرض.

منع سفر
كما قررت اللجنة الحكومية منع سفر المواطنين إلى الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، بينما تحظر دخول غير العراقيين القادمين من البحرين والكويت. وسبق للعراق أن منع دخول الأجانب المسافرين من الجمهورية الإسلامية والصين.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بعدم الاقتراب من التجمعات الكبيرة، وحظرت التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب، وطلبت من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وقد تشكل الخطوة ضربة للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يحتشدون في بغداد وجنوب العراق منذ أكتوبر.

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