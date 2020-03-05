«سانا»: الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في جنوب ووسط البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 مارس 2020, 01:52 صباحا
دفاعات جوية سورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية 14 فبراير 2019. (أرشيفية: فرانس برس)

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن الدفاعات الجوية السورية تصدت ليل «الأربعاء- الخميس» لصواريخ إسرائيلية في جنوب ووسط البلاد.

وأوردت «سانا» في بيان أن «دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي»، مشيرة إلى أن «الأهداف المعادية» كانت تستهدف أيضًا وسط البلاد، من دون إضافة تفاصيل حول تلك الأهداف، حسب وكالة «فرانس برس».

ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنه «في تمام الساعة 00.30 من يوم الخميس رصدت وسائط دفاعنا الجوي حركة طيران حربي إسرائيلي، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى»، مضيفًا «على الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة».

وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سورية، واستهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري، وأهدافًا إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني. 

وفي الأسبوع الأول من فبراير الماضي، قتل 12 مقاتلًا من المجموعات الموالية لإيران في قصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق وفي جنوب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن ضربات ليلية نسبت إلى إسرائيل أدت إلى مقتل سبعة عناصر من الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني في سورية وذلك في منتصف فبراير.

وفي فبراير أيضًا، قال المرصد السوري إن غارات شنتها إسرائيل على موقع لـ«الجهاد الإسلامي» الفلسطيني قرب دمشق تسببت في مقتل ستة مقاتلين على الأقل، بينهم عنصران أعلنت «سرايا القدس» مقتلهما. وفي 27 فبراير، أصيب ثلاثة جنود سوريين على الأقل بصواريخ إسرائيلية في محافظة القنيطرة، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي، فيما تحدث المرصد السوري عن مقتل جندي سوري.

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