مسؤول أميركي: آليات جديدة لإتمام صفقة بيع الأسلحة لتونس

وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية الأميركية كلارك كوبر. (أرشيفية)

كشف مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية الأميركية كلارك كوبر عن وجود آليات جديدة لإتمام صفقة بيع الأسلحة الأميركية لتونس.

وتتمثل هذه الصفقة في 4 طائرات هجومية خفيفة من نوع «ولفرين T-6C» إضافة إلى أنظمة تحكم إلكترونية وصوراريخ موجهة تستخدم مع الطائرة، و3 آلاف و290 وحدة من «أنظمة أسلحة ضاربة موجهة متطورة»، ومحركات احتياطية للطائرات، وفق مواقع «موزاييك أف إم» التونسي.

وأوضح كوبر في إجابته على سؤال «موزاييك» خلال افتتاحه للقسم الأميركي بالمعرض الدولي للطيران والدفاع بجربة، أن الإدارة الأميركية ترغب في إتمام هذه الصفقة في إطار أكثر شفافية خصوصا بعد تنصيب الحكومة الجديدة ، وشدد على أن بلاده تريد العمل مع حكومة تعمل تحت والضوء والشمس.

وكشف مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر أن المرحلة القادمة من الصفقة هي إبلاغ الكونغرس الأميركي حسب ما تنص عليه القوانين . وأشار في هذا الصدد إلى أنه التقى رئيس الكونغرس الأميركي ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي بهدف استكمال اجراءت صفقة بيع الأسلحة الأمريكية لتونس.

ولا يمكن اتمام هذه الصفقة إلاّ في حالة عدم اعتراض الكونغرس الأميركي في غضون 30 يوماً.