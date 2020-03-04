تنفيذ حكم إعدام عشماوي

الإرهابي هشام عشماوي، 4 مارس 2020، (الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية)

أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، تنفيذ حكم إعدام الإرهابي هشام عشماوي، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وفي أول فبراير، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة عشماوي و36 آخرين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بقضية تنظيم «بيت المقدس»، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، وقد نطق بالحكم في جلسة يوم الإثنين الماضي.

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واعتقل عشماوي في مدينة درنة بشرق ليبيا أواخر العام 2018 وسلمته قوات الجيش الليبي إلى مصر التي جرى نقله إليها في مايو من العام الماضي. وفي نوفمبر الماضي، قضت محكمة عسكرية بإعدام عشماوي في قضية إرهاب أخرى، وكانت محاكم مدنية وعسكرية مصرية حكمت غيابيا على عشماوي بالإعدام قبل تسليمه.