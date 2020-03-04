مقتل جنديين تركيين في قصف للنظام السوري على إدلب

دبابة للجيش التركي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقتل جنديين تركيين في قصف لقوات النظام السوري على إدلب شمال غرب سورية.

وقال الناطق باسم الوزارة إن ستة جنود أصيبوا أيضا بجروح، مضيفا أن القوات التركية «قامت بالرد فورا»، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش التركي في سورية إلى 39 جنديا، وذلك منذ الأسبوع الماضي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وهذا التصعيد أدى الى توتر العلاقات بين أنقرة التي تدعم فصائل مقاتلة سورية، وموسكو الداعمة لقوات النظام السوري، بعدما تعززت بشكل ملحوظ في السنوات الماضية رغم المصالح المختلفة.

وسيزور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان موسكو الخميس؛ لكي يبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في إدلب، حيث تأمل أنقرة في التوصل إلى هدنة خلال هذا اللقاء.

وفي 27 فبراير، قتل 34 جنديا تركيا في ضربات جوية نسبتها أنقرة إلى النظام السوري، وردا على ذلك أطلقت تركيا عملية عسكرية حملت اسم «درع الربيع»، وكثفت الضربات بطائرات مسيرة ما أدى إلى خسائر كبرى في صفوف قوات النظام.