مقتل جنديين تركيين في قصف للنظام السوري على إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 10:32 صباحا
دبابة للجيش التركي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقتل جنديين تركيين في قصف لقوات النظام السوري على إدلب شمال غرب سورية.

وقال الناطق باسم الوزارة إن ستة جنود أصيبوا أيضا بجروح، مضيفا أن القوات التركية «قامت بالرد فورا»، وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش التركي في سورية إلى 39 جنديا، وذلك منذ الأسبوع الماضي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وهذا التصعيد أدى الى توتر العلاقات بين أنقرة التي تدعم فصائل مقاتلة سورية، وموسكو الداعمة لقوات النظام السوري، بعدما تعززت بشكل ملحوظ في السنوات الماضية رغم المصالح المختلفة.

وسيزور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان موسكو الخميس؛ لكي يبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في إدلب، حيث تأمل أنقرة في التوصل إلى هدنة خلال هذا اللقاء.

وفي 27 فبراير، قتل 34 جنديا تركيا في ضربات جوية نسبتها أنقرة إلى النظام السوري، وردا على ذلك أطلقت تركيا عملية عسكرية حملت اسم «درع الربيع»، وكثفت الضربات بطائرات مسيرة ما أدى إلى خسائر كبرى في صفوف قوات النظام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تقرر تعطيل الدراسة لمدة شهر لمواجهة فيروس «كورونا»
دولى
«لوموند»: استقالة سلامة إفلاس للأمم المتحدة والليبيين
ليبيا
برعاية روسية..النفط الليبي «متنفس سوري» في الصراع مع تركيا وأميركا
ليبيا
كورونا قد يصبح «مرضا دائما»
طب وصحة
دمار وأضرار كبيرة بسبب زوابع عنيفة تضرب ولاية تينيسي الأميركية (فيديو)
دولى
مالك «قطيع الجمال» ينفي سرقة بعضها في جنزور
ليبيا
استطلاع: «فيسبوك» يتمتع بنفوذ مفرط
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استقالة غسان سلامة ستصعب الأمور في ليبيا
ليبيا
غوتيريس سيناقش مع سلامة «ضمان انتقال سلس لعدم خسارة ما تحقق»
ليبيا
تراجع معدلات التلوث في الصين بفعل كورونا
علوم وتكنولوجيا
باشاغا: استمرار الحرب يحول ليبيا إلى بيئة خصبة للإرهاب والجريمة والهجرة غير ...
ليبيا
أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تجبرك على غسل الملابس الجديدة