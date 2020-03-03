الإمارات تسجل 6 إصابات جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 مارس 2020, 08:34 مساء

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد تعود لجنسيات مختلفة.

وتضمنت الإصابات شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصًا من ألمانيا وشخصًا من كولومبيا تم التعرف، إليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقًا، حسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها 27 حالة، شفي منها خمس حالات أعلن عنها مسبقا. وأكدت الوزارة أن الحالات التي تم رصدها في حالة صحية مستقرة وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

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