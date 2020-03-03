العراق يسجل 5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان اليوم، إن «مختبرات وزارة الصحة أكدت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق؛ واحدة في بغداد واثنتان في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البدر أن المُصابين راقدون الآن في مؤسسات الوزارة التي خصصت لهذا الغرض وتجري متابعة حالاتهم الصحية من قبل ملاكات الوزارة.

وأكد أن الوزارة اتخذت الإجراءات المطلوبة وحسب اللوائح الصحية الدولية، وتهيب بالجميع تنفيذ مقررات لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لاحتواء الحالات وعدم انتقالها.