السيسي يتلقى اتصالا من ترامب بشأن سد النهضة

تلقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن سد النهضة، وشهد الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الأميركي «أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقا شاملا وعادلا ومتوازنا»، مؤكدا أن ذلك «يدل على حسن النية وتوافر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر».

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كما أكد الرئيس الأميركي استمرار الإدارة الأميركية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولا إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.

من جانبه؛ أعرب الرئيس المصري عن بالغ التقدير للدور الذي تقوم به الإدارة الأميركية في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس ترامب في هذا الصدد، وأكد استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله.

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