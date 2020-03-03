إثيوبيا تعلن البدء في تخزين مياه نهر النيل يوليو المقبل وتتهم أميركا بالانحياز لمصر

جانب من إنشاءات سد النهضة، إثيوبيا (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، بدء تخزين مياه نهر النيل في مشروع سد النهضة شهر يوليو المقبل.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سليشي بقلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو، إن بلاده ستبدأ في موسم الأمطار في يوليو المقبل بعملية تخزين المياه، وسيليها اختبار توليد الطاقة في مارس 2021، بحسب وكالة «سبوتنك» الروسية.

وأضاف بقلي أن نسبة أعمال البناء في سد النهضة بلغت 71٪، وقال إن إثيوبيا تبني سد النهضة وفق معايير عالمية وسلامة تامة، ولا يمكن التشكيك في ذلك.

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وكانت مصر أعربت، السبت الماضي، على لسان وزارتي الخارجية والري، في بيان، عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن.

وأكدت أن اتفاق واشنطن يحقق مصالح الدول الثلاث، ويمثل الحل للقضايا العالقة، إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع، وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية. لكن بقلي قال إن بلاده تمارس حقها الطبيعي وفق مبدأ الاستفادة الكاملة من مواردها المائية، مع مراعاة التزامها بعدم إحداث أي ضرر على دولتي المصب مصر والسودان.

من جانبه أشار وزير الخارجية الإثيوبي، غدو أندرجاتشاو، إلى أن بلاده تقوم ببناء سد النهضة، لأنها تتمتع بحقوق كاملة لها في بناء السد، وأضاف أن إثيوبيا لها حقوق كاملة في استخدام مواردها الطبيعية لإخراج مواطنيها من الفقر.

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وأوضح أن السد يبنى على نهر يسير داخل الأراضي الإثيوبية، وفي محيط إثيوبي، وأن هذا السد لا يقلل من تأثير المياه على دول المصب. وأكد أنه على الرغم من أن إثيوبيا قد شيدت السد بهذه الطريقة المتطورة، فإن دخولنا في المفاوضات من أجل دولتي المصب، اللتين كانتا تحتاجان إلى الحصول على تأكيد حول عدم إضراره بمصالحهما المائية.

وتابع: «نتيجة لعملية التفاوض هذه، فاوضت إثيوبيا السودان ومصر، وقدمت لهما كل اللازم»، وأكدت بأن بإمكانهما التفاوض حول العديد من القضايا وتضييق الخلافات بينهم. وقال غدو إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا في المفاوضات الخاصة في الولايات المتحدة، لكنه قال إن هناك قضايا لم نناقشها بعد تقنية كانت أو قانونية.

واتهم وزير الخارجية الإثيوبي الولايات المتحدة بانحيازها لمصر للتوقيع على الاتفاق في أقرب وقت ممكن. وأكد أن بيان وزارة الخزانة الأميركية بعدم بدء عملية ملء البحيرة دون اتفاق مرفوض، ولا يمكن أن يصدر من مثل حكومة الولايات المتحدة، وقال: «نأمل أن تصحح الحكومة الأميركية بيانها، الشعب الإثيوبي يجب أن يكون على دراية كاملة بالأمر، وسيستغرق الأمر بعضا من الوقت».

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وأضاف أن خلافنا الجوهري من عدم مشاركتنا في اجتماع واشنطن هو رغبتنا في الاتفاق على اتفاق شامل وكامل غير منقوص، ورفضنا أي اتفاق انتقائي، وأن القضايا الخلافية حول سد النهضة ما زالت فنية ترتبط بعملية تمرير المياه في حالة الجفاف المتكرر، ونسبة المياه التي يتطلب تمريرها.

وتابع: أكدنا للجانب المصري والأميركي أننا نجري مشاورات مع المؤسسات الوطنية والشعب حول آخر تطور بالمفاوضات، ولا يمكننا الحضور للمفاوضات في واشنطن دون إكمالها. وأوضح أنه علاوة على ذلك، فإن مسألة دور الولايات المتحدة والبنك الدولي في عملية التفاوض هي قضية أخرى تحتاج إلى معالجة.