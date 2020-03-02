المغرب تعلن عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 11:15 مساء

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لمواطن مغربي، كان مقيما في إيطاليا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن «الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق»، مضيفة أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأشارت إلى أنه فريق مشترك مكون من خبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة، يقوم بتحريات لحصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، لمراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

 

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