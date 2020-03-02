موظف مفصول من العمل يحتجز 30 رهينة ويطلق النيران في الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 11:07 صباحا
عناصر من الشرطة في موقع عملية احتجاز رهائن بالفلبين، 2 مارس 2020 (فرانس برس).

انتشرت عناصر من الشرطة الفلبينية مدججة بالسلاح في مركز تجاري في مانيلا في عملية احتجاز نحو 30 رهينة، على يد موظف مفصول من العمل يحتج على فصله.

وأعلن رئيس بلدية منطقة سان خوان في مانيلا، فرانسيس زامورا، أن حارس أمن يحتجز عددا من الأشخاص قد يصل إلى ثلاثين في مكتب إداري وأطلق النار على واحد من الرهائن على الأقل، حسبما نقلت عنه «فرانس برس».

وقال زامورا إن «المعلومات الأولية التي وردتنا (...) أنه يحمل أسلحة نارية وقنابل يدوية. هناك شخص أصيب بطلق ناري ونقل إلى المستشفى».

وكان المركز التجاري يغص بالمتسوقين والموظفين الذين طلب منهم إخلاء المكان بعد سماع طلق ناري واحد على الأقل.

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