السودان: إقالة عشرات الدبلوماسيين بسبب صلاتهم بالبشير

أُقيل عشرات الدبلوماسيين بوزارة الخارجية السودانية، بسبب صلاتهم بإدارة الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية العام الماضي.

وقال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم جرت «إقالة 109 من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة الخارجية، وهؤلاء تم تعيينهم عبر التمكين السياسي والاجتماعي»، وفقًا لوكالة «رويترز».

بينما لفت طه عثمان عضو اللجنة أن »بعض هؤلاء الدبلوماسيين عينهم البشير بنفسه، بينما اختار حزب المؤتمر الوطني، المنحل حاليًا، الباقين».

وحلت لجنة إزالة التمكين هذا الشهر مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكًا آخر مملوكين للدولة وأقالت أيضًا مديري ثمانية من البنوك.