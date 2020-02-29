قطر تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 فبراير 2020, 03:19 مساء

أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا».

وقالت وزارة الصحة القطرية إن حالة الإصابة المؤكدة تعود إلى مواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاما، كان قد عاد من إيران أخيرا. وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أمر، الأربعاء الماضي، بإجلاء مواطني قطر والكويت الموجودين حاليا في إيران.

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وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية القطرية، جاء قرار الشيخ تميم بن حمد «بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد» في إيران. وكانت السفارة الإيرانية في الدوحة أصدرت بيانًا نصحت فيه الرعايا الإيرانيين بتجنب السفر إلى قطر، تزامنا مع الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة القطرية بشأن البلدان التي تعاني من حالات إصابة بفيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، تفحص السلطات القطرية البحارة الإيرانيين في موانئ حمد بالدوحة بمنطقة الرويس، لتحديد ما إذا كانوا خالين من الفيروس أم لا، فيما تُجبر السفن على مغادرة الموانئ فور تفريغ شحنتها. وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية ألغت جميع رحلاتها إلى إيران حتى 14 مارس المقبل.

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