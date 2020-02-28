«فرانس برس»: تركيا لن توقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا

مهاجرون يتدفقون على مدينة أدرنة قرب الحدود اليونانية، 27 فبراير 2020، (الإنترنت)

أكد مسؤول تركي كبير، الجمعة، أن تركيا لن توقف المهاجرين الذين يحاولون التوجه إلى أوروبا، حسب وكالة «فرانس برس».

واتخذ قرار «فتح الأبواب» خلال اجتماع أمني طارئ ترأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، ليل الخميس الجمعة، بعد مقتل 33 عسكريا تركيا على الأقل في منطقة إدلب شمال غرب سورية في ضربات جوية نسبتها أنقرة لقوات النظام السوري المدعومة عسكريا من روسيا.

وقال المسؤول الذي لم يفصح عن اسمه: «لن نبقى بعد الآن الأبواب مغلقة أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا».

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وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت في وقت سابق أن مجموعات مهاجرين كانت تتجه صباح الجمعة نحو الحدود مع اليونان في غرب تركيا، منوهة بأن نحو 300 مهاجر من سورية والعراق وإيران وصلوا إلى محافظة أدرنة على الحدود اليونانية.

وفي مارس 2016 أبرمت تركيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا حول الهجرة أدى إلى تراجع كبير في أعداد المهاجرين الذين يتوجهون نحو اليونان، لكن أثينا والاتحاد الأوروبي تحدثا عن ارتفاع في عدد الوافدين في الأشهر الماضية.