«ناتو» يعقد اجتماعا طارئا بعد مقتل جنود أتراك في سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 فبراير 2020, 09:37 صباحا

أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» أنه سيعقد اجتماعا طارئا على مستوى السفراء لبحث الأزمة السورية بعد مقتل 33 جنديا تركيا على الأقل في غارة جوية نسبت مسؤوليتها إلى قوات النظام السوري.

وقال الحلف في بيان إن «مجلس حلف الأطلسي الذي يضم سفراء كل الدول الأعضاء الـ29 سيجتمع الجمعة في 28 فبراير بطلب من تركيا؛ لإجراء مشاورات بموجب المادة 4 من اتفاقية واشنطن التأسيسية، حول الوضع في سورية». بموجب المادة 4 يحق لأي عضو في الحلف طلب محادثات حين يرى تهديدا «لوحدة وسلامة أراضيه، واستقلاله السياسي أو الأمني»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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