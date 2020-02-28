تركيا تطلب فرض حظر جوي فوق إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 فبراير 2020, 09:33 صباحا
مقاتل من المعارضة السورية يقوم بدورية في بلدة سراقب بإدلب، 27 فبراير 2020، (ا ف ب)

حضت تركيا الجمعة المجموعة الدولية على إقامة منطقة حظر جوي في شمال غرب سورية؛ لمنع طائرات النظام السوري وحليفته روسيا من شن ضربات.

وصرح مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون بأن «المجموعة الدولية يجب أن تتخذ إجراءات لحماية المدنيين وإقامة منطقة حظر جوي» في منطقة إدلب، حيث قتل أكثر من 30 جنديا تركيا، الخميس، في قصف نسب إلى قوات النظام السوري، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت أنقرة مقتل 34 عسكريا الخميس في محافظة إدلب في قصف شنه طيران النظام السوري. وتشن قوات النظام السوري بدعم من الطيران الروسي منذ ديسمبر هجوما واسع النطاق لاستعادة إدلب، آخر معقل لفصائل معارضة في سورية، وتقوم بعمليات قصف أوقعت مئات القتلى من المدنيين.

وقال ألتون في بيان إن «ملايين المدنيين يتعرضون لقصف منذ أشهر» موضحا أن «النظام يستهدف بنى تحتية ومدارس ومستشفيات بانتظام»، مضيفا أن «روسيا وإيران الداعمتين للنظام ستخسران كل مصداقية إذا فشلتا في الالتزام بتعهداتهما بخفض أعمال العنف والأعمال الحربية في إدلب».

وفي سياق آخر، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول تركي كبير لم تسمه أن بلاده لن توقف المهاجرين الذين يحاولون التوجه إلى أوروبا عن عبور الحدود.

وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه: «لن نبقي بعد الآن الأبواب مغلقة أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا»، بعدما ذكرت وسائل إعلام أن مجموعات مهاجرين كانت تتجه صباح الجمعة نحو الحدود مع اليونان في غرب تركيا.

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