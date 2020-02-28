أميركا تدعو النظام السوري وروسيا إلى وقف الهجوم في إدلب بعد مقتل 33 جنديا تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 فبراير 2020, 08:36 صباحا
مقاتلون موالون لتركيا في مدينة سراقب السورية، 26 فبراير 2020، (ا ف ب)

دعت الولايات المتحدة النظام السوري وروسيا إلى وقف الهجوم في إدلب، على خلفية مقتل 33 جنديًا تركيًا على الأقل، الخميس، في غارات جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سورية، نسبتها أنقرة الى دمشق، فيما ردّت تركيا مساء اليوم نفسه مستهدفة مواقع للنظام السوري.

وطالبت الولايات المتحدة النظام السوري وحليفته روسيا بإنهاء «هجومهما الشنيع» في محافظة إدلب، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان: «نحن ندعم تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي، ونواصل الدعوة إلى وقف فوري لهذا الهجوم الشنيع لنظام الأسد وروسيا والقوات المدعومة من إيران»، مضيفا: «ندرس أفضل الطرق لمساعدة تركيا في هذه الأزمة».

كما ندد الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ بـ«الغارات الجوية العشوائية للنظام السوري وحليفه الروسي» في إدلب، داعيا إلى «خفض التصعيد»، وقال الناطق باسم الحلف إن ستولتنبرغ تحادث مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، ودعا دمشق وموسكو إلى «وقف هجومهما»، كما «حض جميع الأطراف على خفض التصعيد (...) وتجنب زيادة تفاقم الوضع الإنساني المروع في المنطقة».

اقرأ أيضا: «رويترز»: المعارضة السورية تسيطر على بلدة بدعم من الجيش التركي

من جهته حذر الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من أن خطر التصعيد «يزداد كل ساعة»، إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.

وقال دوجاريك في بيان إنّ «الأمين العام (أنطونيو غوتيريس) يجدّد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويعبّر عن قلق خاصّ إزاء خطر المواجهات العسكريّة المتصاعدة على المدنيّين» في إدلب، مضيفا أن خطر حصول «تصعيدٍ أكبر يزداد كلّ ساعة»، إذا لم تتخذ إجراءات سريعًا.

كما أُصيب نحو 30 جنديًا تركيًا آخرين بجروح في الغارات الجوية في شمال غرب سورية، والتي نسبتها أنقرة إلى النظام السوري، وتمّ نقل هؤلاء إلى هاتاي لتلقي العلاج، حسب والي المحافظة التركية، رحمي دوغان.

الرد التركي
وعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، اجتماعا أمنيا استثنائيا حول الوضع في شمال غرب سورية، حضره كل من وزير الدفاع خلوصي أكار ووزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو، ورئيس الأركان الجنرال يشار غولر ورئيس المخابرات حقان فيدان، بحسب ما ذكرت قناة «إن تي في».

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون إنّه «تمّ استهداف كل أهداف النظام (السوري) المحدَّدة، بنيران عناصرنا البرية والجوية»، ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا وإيران، إلى «الوفاء بمسؤولياته من أجل وقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام» السوري.

وتأتي الخسائر الفادحة التي تكبّدتها أنقرة، الخميس، بعد أسابيع من التصعيد في إدلب بين القوات التركية وقوات النظام السوري التي اشتبكت بشكل متكرر. وأدّت عمليّات القصف إلى ارتفاع عدد الجنود الأتراك الذين قُتلوا في إدلب في فبراير إلى 49 على الأقلّ، وهي تهدّد أيضا بتوسيع الفجوة بين أنقرة وموسكو التي تُعتبر الداعم الرئيسي للنظام السوري. وانتهت، الخميس، في أنقرة جولة جديدة من المحادثات بين الروس والأتراك تهدف إلى إيجاد حل للأزمة في إدلب، من دون الإعلان عن أي نتيجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» القاتل يهدد حلم إقامة أولمبياد طوكيو ويورو 2020
رياضة عالمية
بوتين يكشف أنه رفض استخدام «دوبلير» ليحل مكانه عند الحاجة
دولى
رعب في إيران بعد وفاة مسؤولين جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد
دولى
في العدد 223 من جريدة «الوسط»: «جنيف» بمن حضر.. وأزمة مجهولي النسب
ليبيا
تعليق العمرة وغسل المسجد الحرام أربع مرات يوميا ضمن إجراءات سعودية في مواجهة ...
عربى
«مكافحة الأمراض» يعلق على حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
أرملة القذافي: سيف الإسلام أسير
ليبيا
أزمة جراد «غير مسبوقة» في شرق أفريقيا.. وسباق للقضاء عليه بعد وصوله لجنوب ...
دولى
روسيا تبدي رأيها حول نص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
السراج: محادثات «5+5» مستمرة وليس هناك رابح أو خاسر في الحرب
ليبيا
بالصور.. عرض اللحظات الأخيرة لسلمان العبيدي منفذ هجوم مانشستر أمام هيئة المحلفين
ليبيا
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يصيب الصداع النصفي النساء أكثر من الرجال؟