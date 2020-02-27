البرلمان العراقي يؤجل التصديق على حكومة محمد علاوي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 03:46 مساء

قال التلفزيون العراقي إن البرلمان أجّل يوم الخميس جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

وأضاف أن النصاب لم يكتمل «بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية»، وفق «رويترز».

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