البحرين توقف الرحلات إلى دولتين بسبب «كورونا»

مطار البحرين الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت البحرين تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة مع العراق ولبنان حتى إشعار آخر، تحسبا لفيروس «كورونا» المستجد.

وحسب وكالة أنباء البحرين، أكدت شؤون الطيران المدني، بأنها تتخذ بالتعاون مع كل الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من «كورونا»، حسب وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت إلى أنها فحصت جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.

وارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البحرين إلى 33 مصابا بعد تسجيل سبع حالات جديدة. وأكدت وزارة الصحة البحرينية أن معظم الحالات التي تم تسجيلها تعود لمواطنين عائدين من إيران.

يذكر أن «كورونا» المستجد ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.