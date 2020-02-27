البحرين توقف الرحلات إلى دولتين بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 09:45 صباحا
مطار البحرين الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

قررت البحرين تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة مع العراق ولبنان حتى إشعار آخر، تحسبا لفيروس «كورونا» المستجد.

وحسب وكالة أنباء البحرين، أكدت شؤون الطيران المدني، بأنها تتخذ بالتعاون مع كل الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من «كورونا»، حسب وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت إلى أنها فحصت جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.

وارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البحرين إلى 33 مصابا بعد تسجيل سبع حالات جديدة. وأكدت وزارة الصحة البحرينية أن معظم الحالات التي تم تسجيلها تعود لمواطنين عائدين من إيران.

يذكر أن «كورونا» المستجد ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنتاغون يتهم روسيا بالتخطيط لتدمير «الناتو»
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلق على حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
أزمة جراد «غير مسبوقة» في شرق أفريقيا.. وسباق للقضاء عليه بعد وصوله لجنوب ...
دولى
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية
ليبيا
روسيا تبدي رأيها حول نص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
السراج: محادثات «5+5» مستمرة وليس هناك رابح أو خاسر في الحرب
ليبيا
بالصور.. عرض اللحظات الأخيرة لسلمان العبيدي منفذ هجوم مانشستر أمام هيئة المحلفين
ليبيا
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
فيروس «كورونا» يزحف إلى 6 دول عربية ويلغي احتفالات اليوم الوطني في الكويت
عربى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يصيب الصداع النصفي النساء أكثر من الرجال؟