الجزائر تعزل أول مصاب بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 11:37 صباحا
ممرضون في مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد. (أرشيفية: فرانس برس).

أكدت السلطات الجزائرية عزل أول مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أنه مواطن إيطالي وصل إلى الجزائر في 17 فبراير الجاري.

وهذه ثاني إصابة مؤكدة بالفيروس في قارة أفريقيا بأسرها، إذ إن الحالة الأولى سجّلت في مصر.

وقال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد إنه تم تسجيل حالة الإصابة المؤكدة أمس الثلاثاء، مضيفا: «كانا اثنين وأحدهما ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض هذا المرض»، حسبما نقلت عنه «فرانس برس».

وأوضح أنّ المواطن الإيطالي وصل من إيطاليا في 17 فبراير إلى الجزائر وقد خضع مع المواطن الإيطالي الآخر لفحوصات طبية في مركز باستور في العاصمة الجزائر، وأظهرت هذه الفحوصات أنّ واحداً من هذين الإيطاليين مصاب بالمرض.

وشدّد الوزير على أن كل الإجراءات اتخذت للتكفل الطبي بهذا المواطن طبقاً للمقاييس والقواعد المعمول بها في هذا المجال في كل العالم، إذ تم عزله بالطبع وهو تحت المراقبة الطبية.

و«كوفيد-19» الذي تفشى في الصين نهاية ديسمبر الماضي بلغ ذروته في الصين بين 23 يناير و2 فبراير وبدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع منذ ذلك التاريخ حسب منظمة الصحة العالمية.

وفي الصين أصيب 77 ألف شخص بالفيروس توفي 2600 منهم. ويتفشى الفيروس يومياً في بلدان جديدة، فقد بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

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