تعديل وزاري بالسعودية واستحداث ثلاث وزارات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 04:44 مساء

استحدثت السعودية ثلاث وزارات للسياحة والاستثمار والرياضة، حسبما جاء في قرارات صدرت، الثلاثاء، عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خطوة تأتي في وقت تطبّق المملكة سياسة انفتاح اجتماعي واقتصادي.

وعين الملك سلمان، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرا للرياضة، وماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للتجارة والقائم بأعمال وزير الإعلام، وماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيرا للإسكان والقائم بأعمال وزير الشؤون البلدية والقروية، وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للسياحة، وخالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرا للاستثمار.

وقرر العاهل السعودي تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرياضة، إلى وزارات للسياحة والاستثمار والرياضة على التوالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية الحكومية «واس».

وأقال الملك سلمان، وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان من منصبه، وإعفاء المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه، ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويُعدل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».

كما أمر الملك سلمان بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، تعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار ليكون «وزارة التجارة»، تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة»، تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم «وزارة السياحة».

وتضمنت الأوامر الملكية استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود على الوزارات الجديدة، تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه.

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