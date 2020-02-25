وفاة حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 12:59 مساء

أعلن التلفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر  يناهز 92 عاما.

وكان مبارك خضع لعملية جراحية دقيقة بنهاية يناير الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

ولم تتضح بعد الإجراءات التي ستتبعها السلطات المصرية إزاء دفن الجثمان، ولا سيما أن مبارك أحد القادة العسكريين لحرب أكتوبر  1973 ضد إسرائيل».

وأكد صهر مبارك، منير ثابت، وهو ضابط سابق بالجيش المصري وفاة الرئيس الأسبق في مستشفى الجلاء العسكري شرقي القاهرة، وقال إن »الرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة»حسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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