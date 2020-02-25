أمير قطر يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية قادما من تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليمين) يستقبل أمير قطر في تونس، 24 فبراير 2020 (فرانس برس).

وصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الجزائر اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأجرى تميم بعد وصوله محادثات مع الرئيس تبون تناولت تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، نقلته «فرانس برس».

وكان الرئيس الجزائري ووزير الخارجية صبري بوقادوم في استقبال أمير قطر القادم من الجارة تونس، حيث أجرى زيارة الاثنين والثلاثاء.

وتعد زيارة الأمير تميم، الثانية لرئيس دولة منذ انتخاب الرئيس تبون في ديسمبر الماضي بعد زيارة الرئيس التركي رجب إردوغان في يناير.

والجزائر وقطر من أكبر منتجي ومصدري الغاز في العالم، كما استثمرت الدوحة بواسطة مجموعة «قطر ستيل» في انشاء مصنع للحديد والصلب شرق الجزائر بطاقة انتاج 4.2 مليون طن سنويا وتكلفة ملياري دولار.