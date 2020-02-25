روسيا تنفي اتصالا بين بوتين وإردوغان بخصوص سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 فبراير 2020, 12:20 مساء

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إنه لا يوجد حديث بشأن اتصالات ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب إردوغان، في الخامس من مارس المقبل بشأن الوضع في سورية.

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: «لا يوجد حديث في الوقت الراهن بشأن اتصالات ثنائية، لكن جار دراسة إمكانية عقد لقاء في صيغة متعددة الأطراف وجار تنسيق مواعيد الرئيس»، حسبما نقلت عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ونفى الناطق الروسي احتمالية عقد لقاء رباعي بخصوص سورية بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

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