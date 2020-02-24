«الجهاد الإسلامي» يعلن استئناف الضربات على إسرائيل بعد قصف مواقعه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 09:39 مساء

أعلنت حركة «الجهاد الإسلامي» استئناف الضربات على إسرائيل بعد قصف مواقعها، وذلك بعيد اعلان انهاء ردها العسكري على مقتل ثلاثة من مقاتليها بنيران اسرائيلية في قطاع غزة ودمشق.

وقال ابو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد «كنا قد أعلنا إنهاء ردنا العسكري على جريمتي الاغتيال في خان يونس ودمشق، ولكن العدو لم يلتزم وقصف مواقعنا ومقاتلينا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «لذلك نعلن أننا قمنا بالرد تأكيداً على معادلة القصف بالقصف، ونقول للعدو لا تختبرنا وسنرسخ معادلة الرد بالرد ولن تخيفنا تهديداتكم».

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