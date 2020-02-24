«كورونا» يصل إلى ثلاث دول خليجية ومخاوف كبيرة مع زيادة الوفيات في إيران

عناصر من الشرطة يضعون كمامات واقية في مطار الكويت، 22 فبراير 2020 (فرانس برس).

وصل فيروس كورونا المستجد إلى دول الخليج العربي، إذ سجلت كل من الكويت والبحرين والإمارات عددًا من الإصابات، بينما يتخوف الجميع مع انتشار أكبر للمرض ووقوع وفيات تقدر بـ 12 حالة في إيران المجاورة لبعض دول الخليج.

وأعلنت الكويت، اليوم الإثنين، أول إصابات بفيروس كورونا المستجد لثلاثة أشخاص عائدين من إيران بينهم سعودي، بينما سجلت البحرين للمرة الأولى كذلك إصابة أحد مواطنيها، حسبما أفادت وزارتا الصحة في الدولتين الخليجيتين.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن الفحوصات الأولية التي أُجریت لقادمین من مدينة مشھد الإيرانية أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

والحالة الأولى ھي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عامًا، والثانیة لسعودي (61 عامًا)، والثالثة لغیر محدد الجنسیة (21 عامًا). وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان إن مواطنها سيبقى في الكويت لحين شفائه.

البحرين

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطن بحريني قادم من إيران، حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه وتم نقله فورًا للعلاج والعزل في مركز صحي.

كما قامت السلطات باتخاذ التدابير الضرورية لمَن خالطهم المريض، حيث تم استدعاء هؤلاء وعددهم غير معروف لتطبيق إجراءات العزل المعتمدة عليهم.

قطر

وفي قطر، أعلنت الخطوط الجوية للإمارة خضوع الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إيران إلى 12 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة خارج الصين، ما دفع الدول المجاورة إلى إغلاق حدودها مع إيران لاحتواء الوباء.

ويسافر آلاف الكويتيين والبحرينيين الشيعة إلى إيران لزيارة أماكن مقدسة، خصوصًا في قم ومشهد.

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظرًا على دخول جميع السفن من الجمهورية الإيرانية، كما أوقفت السلطات رحلات الطيران، باستثناء رحلات خاصة بنقل المواطنين المتواجدين في إيران.

العراق

وأغلق العراق الذي يدخله ملايين الإيرانيين سنويًّا لزيارة العتبات الشيعية المقدسة في كربلاء والنجف، منفذ سفوان الحدودي مع الكويت بطلب من الأخيرة، وفقًا لوسائل إعلام عراقية محلية.

وكان العراق أعلن الأسبوع الماضي منع دخول الوافدين الإيرانيين أراضيه، باستثناء الدبلوماسيين.

الإمارات

وإلى جانب الكويت والبحرين، سجلت الإمارات ظهور 13 إصابة، تم شفاء ثلاث منها، بينما تعود آخر حالتين لزائر إيراني يبلغ من العمر 70 عامًا وحالته الصحية غير مستقرة، وزوجته البالغة من العمر 64 عامًا.

وظهر الوباء لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر وانتشر إلى سائر أنحاء الصين وإلى أكثر من 25 دولة ومنطقة حول العالم.

وازدادت حصيلة الوفيات في الصين القارية الإثنين إلى 2592 حالة بعدما سجلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 150 وفاة بالفيروس، جميعها - باستثناء حالة وفاة واحدة - في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.