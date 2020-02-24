أول إصابة لمواطن سعودي بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 11:51 صباحا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين إصابة مواطن سعودي بفيروس كورونا المستجد في الكويت، قادم من إيران.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن الذي سيبقى في الكويت لحين شفائه، حسب جريدة «الرياض» السعودية.

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