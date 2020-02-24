مقتل عنصرين من الجهاد الإسلامي في غارات إسرائيلية على سورية

قصف إسرائيلي على رفح في جنوب غزة، 23 فبراير 2020، (ا ف ب)

شن جيش الاحتلال ليل الأحد، غارات جوية استهدفت «مواقع» للجهاد الإسلامي قرب دمشق، وأدت لمقتل اثنين من عناصرها، بعدما قصفت الحركة من قطاع غزة مدنا ومستوطنات جنوب الأراضي المحتلة؛ انتقاماً لمقتل أحد عناصرها برصاص القوات الإسرائيلية نهار الأحد.

قصف مجمع للحركة

وأشار بيان لجيش الاحتلال إلى «قصف مجمع للحركة في منطقة العادلية الواقعة خارج دمشق، كان يستخدم كمركز نشاط لها في سورية». وفجر الإثنين، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، مقتل اثنين من مقاتليها في القصف الإسرائيلي على سورية.

وقالت في بيان تلقّت وكالة «فرانس برس» نسخة منه فجر الإثنين إنها «تزف المجاهدين زياد أحمد منصور (23 عاماً) وسليم أحمد سليم (24 عاماً) اللذين ارتقيا إثر قصف صهيوني في دمشق». واعتبر البيان أن هذا القصف جاء «بعد عجز العدو عن مواجهة مجاهدي سرايا القدس في أرض الميدان».

وفي دمشق نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا»، عن مصدر عسكري لم تسمّه أنّ «الطيران الحربي الإسرائيلي قام، من خارج مجالنا الجوي ومن فوق الجولان السوري المحتل، باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ الموجهة».

وأضاف المصدر أنه «تم تدمير غالبية الصواريخ، وما تبقى منها قبل الوصول إلى أهدافها»، مشيرا إلى أن «التدقيق في نتائج العدوان لا يزال مستمرا». وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدف القصف الإسرائيلي «عدة مواقع للحرس الثوري الإيراني والجهاد الإسلامي على بضعة كيلومترات من مطار دمشق».

ومنذ اندلاع النزاع في سورية في 2011 شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات في سورية استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن نادرا ما تبنت إسرائيل هذه الغارات.

قصف الأراضي المحتلة

وأطلقت أكثر من 20 صاروخا وقذيفة هاون من القطاع الفلسطيني المحاصر أمس باتجاه الأراضي المحتلة، وأدت لانطلاق صفارات الإنذار في مدينة عسقلان وأماكن أخرى، التي أمرت المدارس الواقعة على مقربة من غزة بإغلاق أبوابها الإثنين.

في حين، أكد الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الصاروخي «القبة الحديد» اعترضت أكثر من عشرة من هذه الصواريخ، لم ترد تقارير عن سقوط إصابات من جراء هذا القصف الذي أعلنت الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عنه.

وقالت الجهاد الإسلامي إنها شنت هذا القصف ردا على مقتل أحد عناصرها بنيران القوات الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة والدولة العبرية في وقت سابق من نهار الأحد، وقد انتشرت مقاطع فيديو تظهر جرافة عسكرية وهي «تسحل» جثة المتوفى، مما أثار غضبا عارما بين صفوف الحركة.