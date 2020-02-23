قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينيا بالرصاص قرب غزة

مصاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، غزة، 14 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

قتل فلسطيني، الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي «إثر محاولته زرع متفجرة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال لـ«فرانس برس»، الأحد «بعد النجاح في التصدي لهجوم قرب سياج قطاع غزة هذا الصباح، أخذت جرافة للجيش جثة أحد المعتدين».

واستهدف سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة في وقت متأخر السبت الماضي، حيث زاد التصعيد بين الطرفين منذ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة بـ«صفقة القرن»، والتي رفضها الفلسطينيون بشدّة واعتبروها منحازة للجانب الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن «مقاتلات ومروحيات استهدفت مواقع لمنظمة حماس الإرهابية وسط قطاع غزة، بما فيها نقطة عسكرية، مشيراً إلى «إطلاق مقذوفين من قطاع غزة» باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى تراجع سلطة الاحتلال عن رفع بعض القيود التي تفرضها على غزة.