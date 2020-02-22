الاحتلال الإسرائيلي يقتل شخصا «كان يحمل سكيناً» بالقدس المحتلة

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن قواتها قتلت شخصا يحمل سكينا لدى اقترابه من عسكريين قرب باب الأسباط، المؤدي إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.
وبحسب «فرانس برس»، لم ترد على الفور تفاصيل عن هوية القتيل.
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