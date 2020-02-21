إردوغان: مكالمة مع بوتين تحدد مصير معركتنا في إدلب

الرئيس التركي إردوغان (يمين) مع مع نظيره الروسي بوتين. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الرئيس التركي، رجب إردوغان، أنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، اليوم الجمعة، لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية، مشيرا إلى أن المعركة مستمرة حتى يحدد هذا الاتصال مصيرها.

وأوضح إردوغان، في تصريح أوردته «فرانس برس»: «سنناقش خلال هذا الاتصال الهاتفي جميع التطورات في إدلب. المعركة مستمرة بعزم حاليا، وفي هذه المحادثات اليوم، سيحدد الاتصال موقفنا».

وفي وقت سابق اليوم، دعا إردوغان إلى اتخاذ «خطوات ملموسة لمنع كارثة إنسانية» في إدلب، وذلك في اتصالين مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقال الرئيس التركي: «يجب وقف الهجمات التي يشنها النظام والجهات الداعمة له في إدلب».