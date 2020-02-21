إردوغان: مكالمة مع بوتين تحدد مصير معركتنا في إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 فبراير 2020, 02:56 مساء
الرئيس التركي إردوغان (يمين) مع مع نظيره الروسي بوتين. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الرئيس التركي، رجب إردوغان، أنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، اليوم الجمعة، لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية، مشيرا إلى أن المعركة مستمرة حتى يحدد هذا الاتصال مصيرها.

وأوضح إردوغان، في تصريح أوردته «فرانس برس»: «سنناقش خلال هذا الاتصال الهاتفي جميع التطورات في إدلب. المعركة مستمرة بعزم حاليا، وفي هذه المحادثات اليوم، سيحدد الاتصال موقفنا».

وفي وقت سابق اليوم، دعا إردوغان إلى اتخاذ «خطوات ملموسة لمنع كارثة إنسانية» في إدلب، وذلك في اتصالين مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقال الرئيس التركي: «يجب وقف الهجمات التي يشنها النظام والجهات الداعمة له في إدلب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران: عدد وفيات فيروس كورونا يرتفع إلى 4 حالات
دولى
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 156 شخصا
دولى
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
في عدد «الوسط» 222: استمرار التصعيد العسكري .. واحتفالات فبراير وحدت الليبيين
ليبيا
تحقيق أممي: الأطراف المتحاربة في جنوب السودان «جوّعت عمداً» السكان
دولى
ضبط 35 كيلوجرام حشيش على شاطئ صبراتة
ليبيا
ليلة دامية في ألمانيا.. 9 قتلى جراء استهداف مقهيين والمتهم عثر عليه ميتا
دولى
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
أبرز تصريحات سلامة عن وقف إطلاق النار وحوار الأطراف الليبية في المسارات الثلاثة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«رويترز»: جماعة مسلحة سرقت 125 من الإبل أثناء مرورها بضاحية جنزور بطرابلس