الرئيس الجزائري يطرد مدير شركة «أوريدو» القطرية ويأمر بترحيله

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 09:41 مساء

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بطرد مدير عام شركة «أوريدو» القطرية للاتصالات، نيكولاي بيكرز الذي يحمل الجنسية الألمانية، وترحيله، باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه.

وجاء القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، على خلفية إصرار الشركة على فصل أكثر من 900 عامل من الموظفين الجزائريين، العاملين لديها، بحسب موقع «النهار» الجزائري.

وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس تبون تحرك بناء على رسالة تلقاها من نقابة عمال شركة «أوريدو»، يشكون فيها، من قيام إدارة شركتهم بطرد قرابة ألف موظف. ورغم أن «أوريدو» لا تعاني أية مصاعب مالية، ولا تزال تحقق بالجزائر أرباحًا كل سنة، غير أن مسؤوليها أصروا على المضي في سياسة طرد العمال.

واستهدفت سياسة الشركة في خفض تعداد اليد العاملة، الموظفين الجزائريين فقط، في حين تحافظ الشركة على مناصب الموظفين والإطارات الأجانب رغم أن أجورهم تستنزف أموالًا ضخمة وبالعملة الصعبة.

ووفق وسائل الإعلام الجزائرية، اعتقلت قوات الأمن مدير الشركة في مكتبه واقتادته نحو المطار لترحيله.

يشار إلى أن مدير عام«أوريدو- الجزائر»،، نيكولاي بيكرز، تم تعيينه في المنصب في بداية شهر أغسطس الماضي، وتعتبر شركة «أوريدو» واحدة من أبرز شركات الاتصالات بالهاتف النقال في الجزائر، حيث تستحوذ على حصة 25% في سوق خدمات الهاتف النقال، ويبلغ عدد مشتركيها أكثر من 12 مليون شخص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
ركاب السفينة الموبوءة بـ«كورونا» يبدؤون مغادرتها
دولى
الثني يسلم عددا من السيارات إلى جهاز الشرطة الزراعية
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
محكمة هولندية تثبت حكما على روسيا بدفع 50 مليار دولار كتعويض لمساهمي «يوكوس»
اقتصاد
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق تعزيز حرق دهون البطن