تحذير أممي من خطر تصعيد «وشيك» بسورية بسبب تركيا وروسيا

حذّرت الأمم المتحدة الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في سورية، من «خطر تصعيد وشيك» في شمال غرب هذا البلد بعد التصريحات الأخيرة لتركيا وروسيا .

وقال المبعوث الأممي الخاص لسورية جير بيدرسون: «لا يمكنني الحديث عن أي تقدم لوضع حد لأعمال العنف في الشمال الغربي أو لإحياء العملية السياسية»، موضحاً أن موسكو وأنقرة لم تتوصلا إلى «أي اتفاق» رغم محادثات مكثفة بينهما، وتصريحاتهما الأخيرة «توحي بخطر تصعيد وشيك»، بحسب «فرانس برس».

وكانت موسكو حذرت الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن هدد بشن هجوم عسكري في سورية ضد قوات نظام بشار الأسد في إدلب (شمال غرب سورية). وقد دعا بيدرسون إلى «وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سورية»، شارحاً أن الأعمال القتالية في سورية» تدور في مناطق ذات كثافة سكانية عالية»

التفاهم الروسي التركي ضرورة

واعتبر بيدرسون أنه «من الضروري إيجاد تفاهم روسي تركي لخفض التصعيد في سورية». من جهة أخرى، أعرب المبعوث الأممي عن قلقه من «عودة أنشطة داعش الإرهابية في شمال شرقي سورية».

أما في ما يخص العملية السياسية في سوريا، فقال بيدرسون: «نواصل الضغط للتوصل إلى تهدئة تسمح بإطلاق العملية السياسية من جديد». كما طالب النظام بالإفراج عن النساء والأطفال والكشف عن مصير المفقودين.

غارات على مخيمات النازحين

من جهته، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك مقتل أكثر من 100 مدني منذ بداية الشهر الجاري في شمال شرق سورية، غالبيتهم من الأطفال.

وأشار أيضاً لفرار أكثر من 160 ألف سوري خلال الشهر الجاري بسبب الأعمال القتالية، مضيفاً أن «الغارات استهدفت مخيمات اللاجئين في إدلب». وذكّر بأن 900 ألف شخص نزحوا في محيط إدلب منذ ديسمبر الماضي، مضيفاً أن "أكثر من 500 ألف منهم أطفال". تابع: «يفر السكان في ظروف فظيعة».

كما تحدث لوكوك عن «ارتفاع أسعار السلع الغذائية بأكثر من 70% بسبب موجات النزوح من إدلب وحلب». وأضاف: «ننسق مع تركيا والنظام لإيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين».

واشنطن تريد عزل الأسد سياسياً واقتصادياً

من جانبها أكدت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن أن «المواجهات التركية الروسية في سورية تسببت في نزوح الآلاف»، إلا أنها أكدت دعم واشنطن لتركيا في مواجهة تصعيد النظام في إدلب.

كما اعتبرت أن «النظام السوري وإيران وروسيا يتحدّون القرارات الأممية في سورية.. ويقوضون الحل السياسي للأزمة السورية»..وأخيراً شددت المندوبة الأميركية على ضرورة العمل مع الحلفاء لعزل نظام الأسد سياسياً واقتصادياً"

من جهتها، وجهت ألمانيا نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ليتدخل لوقف النزاع في سورية. وقالت برلين، مدعومةً من لندن، إن عملية أستانا انتهت.