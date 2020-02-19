نجاة وزير الدفاع اليمني من انفجار لغم خلال مرور موكبه.. ومقتل ستة جنود

وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي. (أرشيفية)

قالت مصادر حكومية إن ستة جنود يمنيين قُـتلوا في انفجار لغم أرضي استهدف موكبًا لوزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي، الأربعاء، لكن الوزير لم يصب بسوء.

وكان المقدشي وزير الدفاع بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا يزور جبهة قتال في صرواح، وتقع المدينة إلى الغرب من مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة وشرق العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، بحسب «رويترز».

وقال مسؤولان حكوميان إن ستة جنود قُـتلوا وأُصيب عدد آخر بعد أن دهس الموكب متفجرات مدفونة على الطريق. ويشهد اليمن صراعًا منذ أن أخرجت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، الرئيس عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء في أواخر العام 2014، وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في العام 2015 لإعادة هادي.

واشتعل العنف على خطوط قتال غرب مأرب منذ منتصف يناير عندما وقع انفجار في معسكر للجيش في مأرب، مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وزُرعت الألغام الأرضية بكثافة في العديد من مناطق اليمن أثناء الصراع.