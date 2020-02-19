وفاة فتى فلسطيني متأثرا بجروحه بعد اشتباكات مع الأمن

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في شمال الضفة الغربية، 18 فبراير 2020 (فرانس برس).

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء وفاة فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة اشتباك مسلح مع قوى الأمن الفلسطينية في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوزارة أن «الشاب صلاح زكارنة (17 عاما) توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته الليلة الماضية، في اشتباكات مسلحة بين قوى الأمن ومسلحين في بلدة قباطية قرب جنين»، وفق «فرانس برس»، التي نقلت عن مصدر أمني قوله إن زكارنة أصيب برصاصة في الصدر.

وقال محافظ جنين أكرم الرجوب: «وردتنا مساء أمس (الثلاثاء) معلومات حول الإفراج عن أسير من سجون الاحتلال وأنه سيجري هناك عرض عسكري مخالف للقانون، وكانت هناك مناشدة من كل الأهالي في قباطية بضرورة وضع حد لحالات إطلاق النار العبثية».

وأضاف أن «القوة الأمنية بمجرد وصولها إلى قباطية، انهال عليها سيل من الحجارة، وكان هناك إطلاق نار من مسلحين مما اضطر الأمن للرد بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما كان هناك إطلاق نار من الأمن في الهواء».

وأشار إلى أن «هناك ثلاث إصابات في صفوف العساكر بشكل مباشر بالحجارة في الرأس، فيما أُصيب 15 رجل أمن بالحجارة في الأقدام»، لافتا إلى وجود إصابتين في صفوف المواطنين بالرصاص، نقلا إلى المستشفى ويتلقيان العلاج، من بينهما الفتى الذي توفي.