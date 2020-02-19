روسيا تحذر تركيا من أي هجوم ضد الجيش السوري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 12:28 مساء

حذر الكرملين الروسي تركيا من شن أي هجوم على الجيش السوري بعدما هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتنفيذ عملية تركية وشيكة في منطقة إدلب السورية.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح نقلته «فرانس برس»، اليوم الأربعاء: «إذا كان الأمر يتعلق بعملية ضد السلطات الشرعية للجمهورية السورية والقوات المسلحة للجمهورية السورية فهذا سيكون بالطبع أسوأ سيناريو».

وصباح اليوم، هدد إردوغان بإطلاق هجوم عسكري وشيك في إدلب، حيث جرت مواجهات في الأسابيع الماضية بين القوات التركية والجيش السوري. وطالب في خطاب ألقاه في أنقرة، مرة جديدة النظام السوري بالانسحاب من بعض المواقع في إدلب بحلول نهاية فبراير الجاري.

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