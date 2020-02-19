«فرانس برس»: وفاة 14 مهاجرا قبالة ساحل المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 فبراير 2020, 09:17 صباحا
مهاجران يحاولان عبور السياج الشائك من المغرب إلى سبتة الإسبانية، 30 أغسطس 2019، (ا ف ب)

لقى 14 مهاجرا بينهم طفلان حتفهم، إثر غرق مركبهم في المحيط الأطلسي أثناء محاولتهم الوصول من المغرب إلى جزر الكناري الإسبانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية الخبر عن منظمتين غير حكوميتين، منوها بأنه «لم يتسن التحقق من صحّة هذه المعلومات من السلطات المغربية».

وقالت منظمة «ووتش ذي ميد» التي تتلقّى نداءات استغاثة من مهاجرين يواجهون صعوبات في البحر، في تغريدة على «تويتر» إنه «بعد ثلاثة أيام في البحر، انقلب القارب صباح أول من أمس (الإثنين). وفقًا للناجين، فقد غرق 14 شخصاً، من بينهم طفلان».

وأضافت المنظمة غير الحكومية أنّ الناجين أفادوا أنّ «سفينة صيد جاءت لمساعدتهم قبل وصول البحرية المغربية التي نقلتهم إلى الداخلة»، المدينة الواقعة على بعد 1700 كيلومتر من الرباط.

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بدورها كتبت الناشطة في منظمة «كاميناندو فرونتيراس» غير الحكومية، هيلينا مالينو، في تغريدة على «تويتر»: «كنا نخشى حدوث مأساة وقد حدثت.. مصرع 14 شخصا على الطريق المؤدّي إلى جزر الكناري».

من جهته قال الناطق باسم خفر السواحل الإسبانية لوكالة «فرانس برس» إن «ووتش ذي ميد» أخطرتهم بالمأساة، لكن الدرك المغربي لم يؤكّد لهم هذه الأنباء، مضيفا أن خفر السواحل الإسبانية يواصلون البحث عن ثلاثة قوارب أخرى أبحرت من المغرب وفُقد أثرها.

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