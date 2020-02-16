قتيلان بانفجار سيارة مفخّخة في تل أبيض السورية

أضرار جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة سلوك في شمال سورية في 10 نوفمبر 2019, (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل شخصين في انفجار سيارة مفخّخة في منطقة تل أبيض السورية، الواقعة عند الحدود مع تركيا والخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل سورية متحالفة معها.

وشنت أنقرة حملة عسكرية في أكتوبر 2019، ضد مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية في الأراضي السورية الحدودية.

وأعلنت الوزارة على تويتر إصابة خمسة أشخاص بجروح، فيما لم تتبن أي جهة على الفور التفجير.

لكن الوزارة حمّلت مسؤوليته لوحدات حماية الشعب الكردية التي تصفها أنقرة بأنها «إرهابية» وتعتبرها امتدادا لـ«حزب العمال الكردستاني».

وجاء في بيان الوزارة أن «الإرهابي المسؤول عن الاعتداء وإرهابيا وصل إلى المنطقة في سيارة أخرى محمّلة بالمتفجرات لاعتداء ثان قد ضبطا وهما على قيد الحياة».

وتعتبر أنقرة وحلفاؤها الغربيون «حزب العمال الكردستاني» منظّمة إرهابية، إلا أن الغرب تعاون بشكل وثيق مع وحدات حماية الشعب في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في سورية.

ومنذ الحملة العسكرية التي شنتها تركيا وقعت عدة انفجارات بسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل مدنيين وجنود أتراك، حمّلت أنقرة مسؤوليتها لوحدات حماية الشعب الكردية.