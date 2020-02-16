قطر: محادثاتنا مع السعودية لتسوية الأزمة الخليجية متوقفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 04:34 مساء
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن، 12 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

صرح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المحادثات بين الدوحة والرياض لحل الخلاف المستمر في المنطقة منذ حوالى ثلاث سنوات متوقفة، بينما يرى دبلوماسيون ومحللون أن الوضع وصل إلى طريق مسدود.

وكانت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر قطعت في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية والتجارية والنقل مع قطر، بحسب «فرانس برس».

واتهمت حكومات الدول الأربع الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميين متطرفين، وبالسعي إلى تعزيز علاقاتها مع إيران منافسة السعودية. وتنفي قطر بشدة هذه الاتهامات.

وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت «كنا دائما منفتحين جدا على الحوار بداية أزمة مجلس التعاون الخليجي». وأضاف أن «ثلاث سنوات تقريبا مرت على بدء الأزمة. لم نكن مسببي هذه الأزمة وكنا منفتحين وواضحين جدا في أننا منفتحون على أي نية صادقة لحل هذه المشكلة».

وتابع «أظهرنا ذلك عندما حدث انفتاح في نوفمبر من العام الماضي. للأسف هذه الجهود لم تنجح وتم تعليقها في بداية يناير». وقال دبلوماسيان في الدوحة إنهما لم يريا أي مؤشرات تدل على أن المحادثات يمكن أن تستأنف في المستقبل المنظور بعد سلسلة من المواجهات في نهاية 2019.

وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية نقلت عن دبلوماسي خليجي الأربعاء قوله إن الرياض انسحبت من المحادثات لأن المفاوضين القطريين «لم يبدوا جدية في التوصل إلى حلول توافقية».

وأضاف أن «المفاوضين القطريين كانوا متخبطين ولم يبدوا جدية في التوصل إلى حلول توافقية تعالج جذور الأزمة، بل حاولوا بدلا من ذلك المراوغة لإطالة المفاوضات»، ما دفع الرياض إلى وقفها على حد قوله.

وقال وزير الخارجية القطري في الدوحة إن «قطر غير مسؤولة عن فشل الجهود ولا زالت منفتحة للحوار». وأضاف «نحاول معالجة الجوهر (الخلاف) وفهم الأسباب الجذرية وعدم التعامل مع كل ما يقال في وسائل الإعلام أو يصدر عن شخصيات غير رسمية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفيات فيروس «كورونا» في الصين تتخطى 1600 شخص
دولى
الفخفاخ: انسحاب «النهضة» من الحكومة الجديدة «صعب» وضع تونس
عربى
افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
تسجيل 139 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية بمقاطعة هوبي الصينية
دولى
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
«فرانس برس»: الواحات المغربية تواجه خطر الزوال نتيجة الجفاف
عربى
«المهرج» و«العنصري».. حرب كلامية بين ترامب وبلومبيرغ
دولى
«البنتاغون» يتخلى عن خطط تسليح لتمويل «جدار ترامب»
دولى
جريدة «الوسط»: مجلس الأمن يخطف الأضواء من المسارات الثلاثة ويتبنى مخرجات «برلين»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثيرات مختلفة لارتفاع هرمون الذكورة على صحة النساء والرجال