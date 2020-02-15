انسحاب حركة النهضة..رئيس الحكومة التونسية المكلف يعلن التشكيل الوزاري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 09:41 مساء

أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخاخ حركة النهضة أن حركة «النهضة» انسحبت من التشكيلة المقترحة لعدم إشراك حزب «قلب تونس» بالحكومة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي لإعلان التشكيل الحكومي  أن انسحاب حركة النهضة يضع البلاد أمام خيارات صعبة.

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