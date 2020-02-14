المرصد السوري: قصف إسرائيلي لمواقع النظام وحلفائه

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، «تعرض مواقع لقوات النظام السوري وحلفائه لقصف إسرائيلي»، فيما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساءً «لأهداف معادية» فوق سماء العاصمة دمشق.

ولم تعلن الوكالة السورية طبيعة هذه «الأهداف» ولكنها أكدت ورود «أنباء عن إسقاط عددًا» منها، في حين أفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بسماع دوي انفجارات في أنحاء دمشق.

وأكد المرصد السوري أن الانفجارات ناجمة عن «قصف إسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق».