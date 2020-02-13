توقعات بتعيين وزير سلوفيني مبعوثا أمميا جديدا الى الصحراء الغربية

زير الخارجية السلوفيني ميروسلاف لايتشاك. (فرانس برس)

توقع دبلوماسيون تعيين وزير الخارجية السلوفيني ميروسلاف لايتشاك مبعوثا خاصا للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية. وشغر هذا المنصب منذ مايو عام 2019، مع استقالة الرئيس الالماني السابق هورست كوهلر منه لأسباب صحية.



وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة «فرانس برس» إنه في حال عدم اعتراض أحد من أطراف النزاع على ترشيح لايتشاك في الأسابيع المقبلة، فسيتم تأكيد تعيينه.

وكانت الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية تمتد على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، وشهدت نزاعا مسلحا حتى وقف اطلاق النار العام 1991 بين المغرب الذي ضمها في 1975 والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تطالب باستقلالها مدعومة من الجزائر.

اقرأ أيضا: «بوليساريو»: قرار المغرب ضم المجال البحري للصحراء الغربية بلا «أي أثر قانوني»

ويسيطر المغرب على 80 % من الصحراء الغربية مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها. وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.

من جانب آخر، سبق أن أثار تحديد المجالات البحرية توترات بين المغرب واسبانيا، خصوصا بعد عمليات استكشاف حقول نفطية في المنطقة. فسواحل الدولتين متجاورة بحيث تفصل أقل من 100 كيلومتر جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي عن السواحل المغرب الجنوبية، ويحق لكلا الدولتين المطالبة بمجال بحري يمتد ما بين 200 إلى 350 ميلا.

ولم تكن مهمة العثور على خليفة لكوهلر مسألة سهلة بالنسبة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، فالعديد من المرشحين اما رفضوا قبول المهمة أو تم رفضهم من قبل أحد اطراف النزاع.

ونجح كوهلر في جمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا على طاولة المفاوضات في سويسرا في ديسمبر عام 2018، وايضا في مارس 2019، لكن لن يجري احراز أي تقدم. وتحتفظ الامم المتحدة ببعثة سلام في الصحراء الغربية تعرف باسم «مينورسوù، مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار من خلال دوريات جوية وبرية.

وخدم الدبلوماسي لايتشاك البالغ 56 عاما في مواقع عدة قبل تعيينه وزيرا لخارجية سلوفينيا، منها رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018.

والعام 2006 ساعد لايتشاك في تنظيم الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الاتحاد الاوروبي في الجبل الاسود، قبل ان يعين ممثلا خاصا للتكتل الاوروبي في البوسنة.