روسيا: تركيا لا تحترم الاتفاقات الموقعة معها بخصوص سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 01:49 مساء

قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تركيا «لا تحترم الاتفاقات» التي أبرمتها مع روسيا حول وقف إطلاق النار في سورية.

وأضاف في تصريح نقلته «فرانس برس» اليوم الأربعاء، أن أنقرة «لا تفعل شيئا من أجل تحييد الإرهابيين في منطقة إدلب»، مؤكدا أن الحكومة التركية ملزمة بـ«تحييد المجموعات الإرهابية التي تهاجم القوات السورية وتمارس أعمالا عدوانية ضد المنشآت العسكرية الروسية» في سورية.

وفي أكتوبر الماضي، توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاقات في منتجع سوتشي الروسي تقضي بوقف إطلاق النار في الشمال السوري، الذي توجد فيه قوات تركية.

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